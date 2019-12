Taliani schválili 900 mil. eur na záchranu Banca Popolare di Bari

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 16. decembra (TASR) - Talianska vláda schválila 900 miliónov eur na záchranu družstevnej Banca Popolare di Bari.Banka minulý týždeň uviedla, že potrebuje okamžitú injekciu vo výške až 1 miliardy eur. Problémy jej spôsobili rastúce straty zo zlyhaných úverov po oslabení talianskej ekonomiky, ktoré tvrdo zasiahli najmä domáci región banky v okolí Bari na juhu krajiny.Banca Popolare di Bari sa už v piatok (13. 12.) dostala do nútenej správy talianskej centrálnej banky. Vláde premiéra Giuseppe Conteho sa však vtedy nepodarilo schváliť záchranný balík, keďže niekoľko ministrov bojkotovalo narýchlo zvolané stretnutie kabinetu. Nové zasadnutie sa konalo až v nedeľu (15. 12.) večer a vláda schválila kapitálovú injekciu pre banku.uviedol taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri.Plán vlády počíta s injekciou až 900 miliónov eur do štátnej Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, aby táto mohla financovať zvýšenie kapitálu v Popolare di Bari. Z týchto peňazí by sa 500 miliónov eur malo použiť na rýchlu podporu finančnej sily Popolare di Bari a zvyšok by mal byť odložený na prípadné budúce požiadavky, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.Vláda chce, aby sa fond na ochranu vkladov financovaný talianskymi bankami podieľal na záchrane sumou až 500 miliónov eur. Medzibankový fond na ochranu vkladov (FITD) potvrdil, že ho Banca Popolare di Bari tento mesiac požiadala o pomoc, ale chce najskôr preskúmať jej obchodný plán, kým sa rozhodne.