Taliani si čoskoro vydýchnu, v krajine začnú uvoľňovať niektoré reštrikcie súvisiace s pandémiou

21.4.2020 - Taliansky premiér Giuseppe Conte v utorok potvrdil, že krajina by mohla začať uvoľňovať obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu 4. mája. Zároveň však odmietol nádeje niektorých na úplné uvoľnenie opatrení, ktoré patria k najprísnejším spomedzi západných demokracií.“Mnohí obyvatelia sú už unavení z doterajšieho úsilia a chceli by výrazné uvoľnenie opatrení alebo dokonca ich úplné zrušenie," skonštatoval Conte na sociálnej sieti Facebook s tým, že takéto rozhodnutie by bolo nezodpovedné.Naznačil pritom, že postupné kroky oznámia koncom týždňa a do úvahy budú brať aj rozdielnu situáciu v jednotlivých regiónoch.Upozornil tiež, že regióny ešte nedokázali splniť niektoré základné podmienky na uvoľnenie opatrení, ako napríklad masky a rukavice. "Je jednoduché povedať 'otvorme všetko'," poznamenal.