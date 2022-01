Taliani si čoskoro zvolia nového prezidenta. O post zabojujú Draghi a Berlusconi

Sezóna kampaní

Signál stability

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dolná komora talianskeho parlamentu stanovila 24. januára na začiatok voľby nového prezidenta krajiny. Oficiálne tak dáva priestor kampani, v ktorej sa očakáva, že o prestížny post sa proti sebe postavia predseda vlády Mario Draghi a expremiér Silvio Berlusconi.Voľba prezidenta, ktorého vyberie zhruba tisíc „veľkých voliteľov“ spomedzi poslancov a regionálnych zástupcov, by mala podľa očakávaní trvať niekoľko dní. Víťaz nahradí Sergia Mattarellu, ktorého sedemročné funkčné obdobie skončí 3. februára.Funkcia prezidenta je v Taliansku zväčša reprezentatívna a sprevádzajú ju obmedzené právomoci. Prezident však zohráva kľúčovú úlohu pri riešení politických kríz, ktoré v Taliansku nebývajú nezvyčajné. Volitelia pritom vyberajú nového prezidenta pred novou sezónou kampaní pred parlamentnými voľbami naplánovanými na rok 2023.Vlani počas politickej krízy Mattarella poveril Draghiho vedením vlády národnej jednoty, aby mohla viesť Taliansko počas pandémie koronavírusu a zabezpečila zdroje Európskej únie pre taliansky plán obnovy. Na konci roka Draghi počas tlačovej konferencie uviedol, že splnil to, čo mal. Naznačil tak, že je pripravený na prezidentskú funkciu a umožniť politickým stranám obnoviť proces vládnutia.Stredoľavá Demokratická strana, ktorá nedávno dominovala v prieskumoch verejnej mienky so zhruba 20-percentnou podporou, vyjadrila silnú podporu pre Draghiho ako prezidenta. Strana verí, že Draghi, ktorý si vyslúžil medzinárodný rešpekt, vyšle signál pokračujúcej talianskej stability a dôveryhodnosti.Stredopravé strany, ktoré majú dokopy väčšiu podporu ako Demokratická strana, podporujú niekdajšieho trojnásobného premiéra a mediálneho magnáta Berlusconiho.Talianske médiá v utorok informovali, že populistické Hnutie piatich hviezd, zastáva druhé funkčné obdobie Mattarellu. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by to súčasný prezident prijal.