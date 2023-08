Taliani už majú náhradu za kouča Manciniho, národný futbalový tím povedie Luciano Spalletti

Vzal si rok voľna

Času nebolo veľa

18.8.2023 (SITA.sk) - Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stane Luciano Spalletti Ako referuje web talianskeho športového denníka Gazzetta dello Sport, Talianska futbalová federácia (FIGC) by v sobotu mala vymenovať 64-ročného kouča do funkcie.Spalletti v nej vystrieda Roberta Manciniho , ktorý minulý víkend po piatich rokoch rezignoval na post trénera „azúrovej squadry“.Spalletti v uplynulých dvoch rokoch viedol taliansky tím SSC Neapol , s ktorým v minulej sezóne získal titul v Serie A.Práve s vedením „partenopei“ si údajne musel vydiskutovať niektoré záležitosti predtým, ako sa rozhodol akceptoval ponuku FIGC.Spalletti sa totiž po úspešnej neapolskej misii rozhodol pre rok voľna, aj keď mal s vedením klubu zmluvu ešte na ďalšiu sezónu. Podľa denníka Gazzetta dello Sport by mal Neapol dostať odškodné 2,5 milióna eur.FIGC nemala mnoho času na zháňanie nového reprezentačného lodivoda, keďže talianska reprezentácia už o tri týždne absolvuje zápasy v kvalifikácii o postup na ME 2024 proti výberom Severného Macedónska a Ukrajiny.Mancini zastával post kouča talianskej reprezentácie od roku 2018. Na predvlaňajších majstrovstvách Európy priviedol Talianov k titulu kontinentálnych šampiónov, no vzápätí s mužstvom nepostúpil na minuloročné majstrovstvá sveta v Katare.Podľa medializovaných správ dostal Mancini ponuku prevziať národný výber Saudskej Arábie.