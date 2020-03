Taliani volajú po tvrdších opatreniach, ľudia si robia čo chcú a sankcie sú im ľahostajné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mnohé talianske mestá žiadajú vládu, aby zaviedla ešte tvrdšie opatrenia, ktorými by obmedzila pohyb obyvateľstva po vonku. Tie terajšie - tiež pomerne prísne - opatrenia totiž mnohí ľudia obchádzajú a nerešpektujú. Podľa údajov talianskej polície udelili policajti do piatka rána pokuty pre 53-tisíc ľudí, ktorých legitimovali vonku, a pritom tam nemali čo hľadať.Ľudia si podľa polície napríklad chodia nakupovať niekoľkokrát za deň, prípadne zneužívajú to, že je povolené venovať sa osamote turistike či behu, a športujú namiesto toho v skupinách. Podľa talianskych médií je možnosť, že premiér Giuseppe Conte už čoskoro oznámi prijatie tvrdších opatrení.V Taliansku na respiračné ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, zomrelo už 3 405 ľudí, pozitívne testy na koronavírus malo v tejto krajine doteraz 41-tisíc osôb. Taliansko tak v počte obetí vo štvrtok večer predstihlo Čínu a je tak už na prvom mieste zo všetkých krajín.Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už vyše 250-tisíc ľudí a viac ako 10-tisíc osôb ochoreniu podľahlo.