Taliani zachránili zo schátranej lode stovky migrantov, niektorí mali jazvy po mučení

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Talianske vojenské plavidlá v sobotu pomohli schátranej rybárskej lodi s 539 migrantmi , ktorá smerovala k ostrovu Lampedusa.Medzi pasažiermi boli aj tri ženy a niekoľko maloletých bez sprievodu, uviedla zdravotná sestra Alida Serrachieri, ktorá vedie na Lampeduse operáciu organizácie Lekári bez hraníc . Migrantov na breh po skupinách priviezli dve lode pobrežnej stráže a čln colného úradu.Serrachieri vysvetlila, že loď vyplávala z Líbye, ale nevie ako dlho bola na mori. Migranti však podľa jej slov v severoafrickom štáte čakali týždne až mesiace na to, aby sa dostali na prevádzačské člny a mohli vycestovať do Európy. Mnohí z nich pochádzajú zo severnej alebo západnej Afriky, niektorí aj z Bangladéša.Najmenej 20 z privezených ľudí pri lekárskej kontrole našli jazvy po mučení. „Mali jazvy po popálení, rany zo strelných zbraní. Boli veľmi unavení, niektorí boli dehydrovaní,“ povedala sestrička pre agentúru AP.V sobotu tiež podľa Serrachieri na Lampedusu prišli bez pomoci dva člny z Tuniska, na ktorých bolo po 15 migrantov. Tretí čln so zhruba 20 pasažiermi spozorovali pri Lampeduse v sobotu popoludní.Lampeduský ubytovací komplex pre migrantov, ktorí tam bývajú než dokončia ich prvotné papierovanie so žiadosťami o azyl, má kapacitu zhruba 250 ľudí. V sobotu však pre nové príchody stúpol počet tamojších obyvateľov na zhruba 1 200. Mnohí migranti čakajú na prevoz na Sicíliu alebo na taliansku pevninu.