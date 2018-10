Taliani zadržali vplyvného člena mafiánskeho zoskupenia 'Ndrangheta

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 21. októbra (TASR) - Talianska polícia zatkla jedného z vysokopostavených členov vedenia zločineckej organizácie 'Ndrangheta.Filippa Morganteho (48), ktorý 12 mesiacov unikal pred nástupom do výkonu trestu, zadržali v Ríme. Pri zatýkaná nekládol žiaden odpor, informoval v nedeľu na svojom webe denník La Repubblica.Podľa polície si Morgante - člen klanu Gallico - má odpykať 18 rokov väzenia za členstvo v mafiánskom zoskupení, za obchodovanie s drogami, nezákonné vlastnenie zbrane a zastrašovanie.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v reakcii na dolapenie Morganteho uviedol, že takí zločinci by mali "hniť vo väzení".'Ndrangheta je talianska zločinecká organizácia, ktorej hlavným pôsobiskom je región Kalábria na juhu Talianska. Pokiaľ ide o vplyv, 'Ndrangheta je silnejšia ako sicílska Cosa Nostra a považuje sa za najsilnejšie zločinecké zoskupenie na svete.Na rozdiel od organizácie Cosa Nostra, ktorá tradične angažuje len mužov, 'Ndrangheta zapája do svojich aktivít aj ženy, ktoré pracujú ako spojky, strážia kradnutý tovar, podieľajú sa na vydieraní a úžere.Podľa DPA je prítomná v Európe, Severnej Amerike i Austrálii a je považovaná za najaktívnejšiu organizovanú zločineckú skupinu v Nemecku.V Nemecku, Francúzsku, Belgicku a Rusku 'Ndrangheta predovšetkým skupuje nehnuteľnosti. V Holandsku a Španielsku obchoduje s kokaínom, rovnako ako v Spojených štátoch, Bolívii, Brazílii a Kolumbii. V Kanade ide popri drogách aj o obchod so zbraňami. V Južnej Afrike sa zaoberá obchodovaním s diamantmi.