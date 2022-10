Talianska hokejová reprezentácia má nového kouča, stal sa ním 72-ročný Kanaďan Mike Keenan

Vyhral Stanleyho aj Gagarinov pohár

Taliani na olympiáde nebudú chýbať

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Skúsený kanadský hokejový tréner Mike Keenan sa stal novým hlavným koučom mužskej reprezentácie Talianska s cieľom čo najlepšie ju pripraviť na domáce ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.S dlhodobým záväzkom súhlasil napriek tomu, že už má 72 rokov. Počas 45-ročnej trénerskej kariéry úspešne pôsobil prevažne na klubovej úrovni, no v rokoch 1987 a 1991 doviedol hokejistov Kanady k zisku Kanadského pohára."Mám veľa skvelých skúseností s medzinárodným hokejom, ale toto je pre mňa výzva a zároveň jedinečná príležitosť. Teším sa na budovanie a rozvoj tímu smerom k olympiáde. Zázraky sa z času na čas dejú. Taliani sú športoví nadšenci, a preto chcem, aby mali čo najvyššie očakávania," vyhlásil Keenan, ktorý trénoval mužskú reprezentáciu Kanady aj na majstrovstvách sveta v roku 1993. V roku 1980 viedol kanadskú "dvadsiatku" na MS hráčov do 20 rokov.Keenan naposledy pôsobil v čínskom klube Kunlun Red Star v ruskej KHL, predtým tri sezóny viedol Metallurg Magnitogorsk a v roku 2014 sa s ním tešil zo zisku Gagarinovho pohára.V zámorskej NHL stál na lavičkách ôsmich rôznych tímov, v roku 1994 získal Stanleyho pohár ako kormidelník New Yorku Rangers V zbierke trofejí má aj Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho kouča profiligy, dostal ju po jeho prvom ročníku v súťaži s Philadelphiou Flyers . Ako tréner získal tituly aj v nižšej AHL a juniorskej QMJHL.Keenan vystriedal vo funkcii trénera talianskej reprezentácie Grega Irelanda, ktorý odišiel do Kunlunu.Talianski hokejisti majú istú účasť na najbližšom olympijskom turnaji ako zástupcovia hostiteľskej krajiny, v rovnakej pozícii sa predstavili na ZOH 2006 v Turíne. Obsadili vtedy 11. miesto z 12 tímov a odvtedy sa na ZOH nedostali.Na májových majstrovstvách sveta vo Fínsku skončili Taliani poslední vo svojej skupine a vypadli z elitnej kategórie.