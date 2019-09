Talianska polícia zadržala desať osôb za financovanie terorizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 7. septembra (TASR) - Desať ľudí — dvoch Talianov a ôsmich Tunisanov — zatkla v sobotu talianska polícia pri záťahu v regióne Abruzzy. Sú obvinení okrem iného z daňových únikov a prania špinavých peňazí, ktorými financovali teroristické aktivity, uviedla podľa agentúry APA prokuratúra v meste L'Aquila.Medzi zatknutými osobami je aj imám mešity nachádzajúcej sa neďaleko mesta Teramo a talianska daňová poradkyňa. "", ktorých časť pochádza z daňových podvodov, sa podľa prokuratúry prostredníctvom fiktívnych firiem dostali do rúk bývalého Frontu an-Nusra v Sýrii, napojeného na teroristickú sieť al-Káida, ako aj zradikalizovaných imámov žijúcich v Taliansku.Z týchto finančných prostriedkov bol podporovaný aj imám, ktorý už bol v Taliansku odsúdený za terorizmus, a ďalší, ktorého vypovedali z krajiny za jeho extrémistické postoje.Hlavným podporovateľom extrémistov bol podľa talianskej finančnej polície tuniský podnikateľ žijúci v regióne Abruzzy, ktorý svoju činnosť skrýval za firmy zaoberajúce sa renováciou budov a obchodovaním s kobercami. Získané finančné prostriedky boli najprv transferované do Nemecka, Británie alebo Belgicka a následne ich kuriéri dostali do Turecka a Sýrie.Počas vyšetrovania talianske bezpečnostné zložky zaistili aj hotovosť a nehnuteľnosti v hodnote viac ako jeden milión eur vrátane niekoľkých bytov kúpených niektorými podozrivými.