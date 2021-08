Talianska polícia zasiahla proti predaju falošných COVID pasov, v hľadáčiku má aj kupujúcich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska polícia zakročila proti predaju falošných covid pasov, ktoré sú potrebné pre vstup do telocviční, divadiel, kín či do interiérových priestorov reštaurácií. Informovalo o tom oddelenie polície, ktoré sa špecializuje na kriminalitu na internete a ďalšie kybernetické trestné činy.V pondelok uviedlo, že v krajine sa predávajú za sumy od 150 do 500 eur covid pasy, ktoré majú osvedčovať, že ich držiteľ dostal aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu, prípadne sa v ostatných šiestich mesiacoch zotavil z ochorenia COVID-19 alebo má negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín.Polícia informovala, že vyšetruje štyroch podozrivých vrátane dvoch maloletých. Podozriví údajne používajú komunikačnú platformu Telegram, aby ponúkali falošné covid pasy. Podľa polície súčasťou vyšetrovania je aj identifikácia tých, ktorí si falošné pasy kúpili.Taliansko začalo používať covid pasy od 6. augusta. Sú to doklady, ktoré zároveň uľahčujú cestovanie medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie.