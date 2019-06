Talianska polícia zatkla muža, ktorý bojoval v Sýrii za Islamský štát

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Rím 28. jún (TASR) - Talianska polícia zatkla muža, ktorý v rokoch 2013 - 2018 bojoval v Sýrii v radoch teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.Samir Bougana (25), ktorý má taliansko-marocké občianstvo a zradikalizoval sa po odchode do Nemecka, je obvinený z členstva v teroristickej organizácii, píše sa v policajnom vyhlásení.Podľa prokuratúry ho zadržali v Sýrii a letecky previezli naspäť do Talianska, kde bol umiestnený do väzby. Polícia však spočiatku uviedla, že muža zatkli v provincii Brescia na severe Talianska, kde sa narodil.Podľa prokurátora spomínanej provincie Carla Nocerina je Samir Bougana "", informovala tlačová agentúra ANSA.Podľa ďalšej talianskej tlačovej agentúry Adnkronos ho tamojšie úrady zatkli po tom, ako ich Spojené štáty skontaktovali so sýrskymi kurdskými polovojenskými jednotkami, ktoré Bouganu v auguste zadržali neďaleko hranice s Tureckom.Polícia ďalej uviedla, že na jeho zatknutí sa podieľali talianske spravodajské služby spolu s nemeckými úradmi a americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI).Polícia dodala, že Bouganu v Taliansku vyšetrovali už od roku 2015 po tipe z Nemecka, že počas pobytu v Sýrii mal so svojou tureckou manželkou tri deti.