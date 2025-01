Talianska premiérka Meloniová sa zúčastní na inaugurácii Donalda Trumpa, v rámci európskych lídrov má k nemu najbližšie

18.1.2025 (SITA.sk) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa 20. januára zúčastní na inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa . Uviedol to v sobotu jej úrad. Pravicová Meloniová má v rámci európskych lídrov k Trumpovi najbližšie a predpokladá sa, že bude jedinou oficiálnou predstaviteľkou EÚ, ktorá sa zúčastní na jeho prísahe.Zahraniční lídri sa zvyčajne na inauguráciách prezidentov USA nezúčastňujú. Pozvanie Meloniovej je podľa talianskych zdrojov prejavom "veľkého rešpektu", ktorý Trump voči nej a Taliansku má.Meloniová a Trump sa nepoznajú dlho, ale majú podobné pravicové názory a od Trumpovho novembrového znovuzvolenia za šéfa Bieleho domu sa stretli dvakrát. Časť Meloniovej okruhu preto špekuluje, že by mohla fungovať ako "most" medzi Bielym domom a Bruselom.Trump na svoju inauguráciu pozval niekoľkých krajne pravicových európskych politikov vrátane Francúza Érica Zemmoura a dvoch vysokopostavených predstaviteľov nemeckej strany AfD . Zúčastní sa aj britský krajne pravicový politik Nigel Farage , ale maďarský premiér Viktor Orbán , ktorý bol tiež pozvaný, povedal, že na inaugurácii nebude.