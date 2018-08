Talianska vláda bude proti útokom trhu alebo snahám o zdraženie dlhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 20. augusta (TASR) - Talianska vláda sa postaví proti útokom trhu alebo snahám o zdraženie jej dlhu. Vyhlásil to v pondelok podpredseda vlády Matteo Salvini.Talianske akcie a dlhopisy sa opakovane dostali pod tlak po tom, ako sa v júni ujala moci koalícia dvoch prostisystémových strán: pravicovej Ligy Severu na čele so Salvinim a Hnutia piatich hviezd. Obe totiž pred voľbami kritizovali fiškálnu politiku Európskej únie a sľubovali zvýšenie výdavkov.povedal Salvini novinárom v Miláne. Vyhlásil tiež, že sa im to nepodarí, keďže Taliansko bude odolávať tlakom, špekuláciám a útokom.Nová vláda ale sľúbila zmierniť dôchodkovú reformu, znížiť dane a zvýšiť výdavky na sociálne zabezpečenie. Tieto opatrenia by mali stáť desiatky miliárd eur. Verejný dlh Talianska na úrovni približne 132 % HDP je pritom druhý najvyšší v eurozóne po gréckom dlhu.Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria začiatkom augusta potvrdil, že očakáva spomalenie hospodárstva aj spomalenie znižovania verejného dlhu a nárast rozpočtového deficitu krajiny v budúcom roku. Opätovne však sľúbil obozretnú fiškálnu politiku. Pripustil zároveň, že slabší hospodársky rast by mohol spomaliť pokles dlhu krajiny, ale dodal, že nová vláda chce dodržať záväzky Talianska a dlh znížiť.