Talianska vláda bude skúmať licencie všetkých diaľničných spoločností

Pohľad na zrútený most v Janove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 27. augusta (TASR) - Talianska vláda avizuje zámer preskúmať licencie všetkých diaľničných spoločností po zrútení časti diaľničného mosta Ponte Morandi v Janove zo 14. augusta, ktoré si vyžiadalo viac ako 40 obetí.Ako v prejave na pôde parlamentu v Ríme v pondelok vyhlásil minister dopravy Danilo Toninelli, už v septembri by sa malo uskutočniť jeho stretnutie so zástupcami prevádzkovateľov všetkých talianskych diaľnic.Vláda chce, ako naznačil, žiadať od nich detailný program údržby. Minister poukázal na fakt, že investície prevádzkovateľov diaľnic do infraštruktúry poklesli od roku 2000 z dvoch miliárd eur na súčasných 950 miliónov, ale poplatky za využívanie autostrád majú v Taliansku naďalej stúpajúci trend.Zo ziskov navyše profitovali na úkor občanov iba prevádzkovatelia diaľnic, kritizoval šéf talianskeho rezortu dopravy, ktorý už nedávno pohrozil prevádzkovateľovi zrúteného mostu - Autostrade per l'Italia - odňatím licencie a vysokou pokutou. Ide o divíziu spoločnosti Atlantia, ktorej vlastníkom je rodina Bennettonovcov.