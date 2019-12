Talianska vláda chce ochrániť klientov Banca Popolare di Bari

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 15. decembra (TASR) - Talianska vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby ochránila klientov družstevnej Banca Popolare di Bari. Talianska centrálna banka totiž nad ňou koncom tohto týždňa prevzala nútenú správu. Vyhlásil to premiér Giuseppe Conte.Podľa nemenovaných zdrojov v nedeľu večer by sa mala konať krízová schôdza kabinetu, aby schválila dekrét o záchrannom úvere pre Popolare di Bari vo výške 1 miliardy eur.Banka už minulý týždeň uviedla, že potrebuje okamžitú injekciu vo výške až 1 miliardy eur, keďže má problémy so zvyšujúcimi sa stratami zo zlyhaných úverov po recesii začiatkom roka, ktorá tvrdo zasiahla najmä domáci región banky v okolí Bari na juhu krajiny.Centrálna banka v piatok (13. 12.) zaradila Popolare di Bari do nútenej správy, ale vláda neschválila záchranný balíček, pretože niekoľko ministrov bojkotovalo mimoriadne zasadanie kabinetu. Conte sa preto v nedeľu večer opäť pokúsi presadiť záchranný úver, pričom zasadnutie kabinetu sa má začať o 21.00 h SEČ, uviedli dva zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.Jeden zo zdrojov, ktorý vraj videl návrh dekrétu, tvrdí, že plán počíta s finančnou injekciu vo výške 1 miliardy eur pre Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, ktorú vlastní štát. Z týchto prostriedkov by sa 500 miliónov eur malo použiť na rekapitalizáciu Popolare di Bari a zvyšok by sa odložil na prípadnú pomoc v budúcnosti.Vláda chce, aby sa na záchrane zúčastnil fond ochrany vkladov financovaný talianskymi bankami, ktorý by mal poskytnúť až 500 miliónov eur. Medzibankový fond na ochranu vkladov (FITD) potvrdil, že ho Banca Popolare di Bari tento mesiac požiadala o pomoc, ale chce najskôr preskúmať jej obchodný plán, kým sa rozhodne.Kríza v Popolare di Bari vyvolala tlak na koalíciu premiérovho protisystémového Hnutia piatich hviezd a stredoľavej Demokratickej strany. Conte pritom len pár hodín pred krízovým zasadnutím kabinetu v piatok večer povedal, že bankový systém je v dobrom zdravotnom stave a nebude potrebovať pomoc od štátu. Piatková schôdza kabinetu sa však skončila bez schválenia očakávaného záchranného balíka pre Popolare di Bari, pretože sa na nej nezúčastnili viacerí ministri z oboch koaličných strán. Opozičná pravicová Liga Severu preto vyzvala premiéra, aby odstúpil.Líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio v sobotu (14. 12.) uviedol, že pred schválením záchrany chce vedieť, prečo centrálna banka, ktorá dohliada na komerčné finančné ústavy, umožnila také vážne zhoršenie situácie v Popolare di Bari a ktorí manažéri bánk sú za to zodpovední.Taliansko muselo od roku 2016 zachrániť niekoľko svojich bánk vrátane Monte dei Paschi di Siena a dvoch veriteľov Veneto. Hnutie, ktoré bolo v tom čase v opozícii, to kritizovalo ako mrhanie peniazmi daňových poplatníkov.Aj v tomto prípade môžu prísť tisíce Talianov, ktorí investovali úspory do akcií a dlhopisov miestnych bánk, pri záchrane Popolare di Bari o svoje peniaze.