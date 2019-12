Talianska vláda poskytne Alitalii ďalší preklenovací úver

Na archívnej snímke lietadlo talianskej leteckej spoločnosti Alitalia Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rím 2. decembra (TASR) - Talianska vláda chce poskytnúť Alitalii ďalší preklenovací úver, aby zabezpečila prežitie aerolínií. Príslušný dekrét by vláda mala schváliť ešte tento týždeň. Zároveň sa bude ďalej pokúšať o predaj spoločnosti.povedal taliansky minister zahraničných vecí a šéf vládneho Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio. Zároveň podľa mediálnych správ ohlásil trestné opatrenia proti manažérom, ktorí v uplynulých rokoch aerolínie zle spravovali.Vláda tiež chce dať správcom Alitalie nový mandát, aby hľadali záujemcu o kúpu aerolínií. Termín predaja by sa mal opäť predĺžiť, tentoraz do 31. mája 2020. Predtým 21. novembra vypršala posledná stanovená lehota bez toho, aby niekto predložil záväznú ponuku. Vláda už v uplynulých mesiacoch termín predlžovala osemkrát.Alitalia je nesolventná už od mája 2017 a nad vodou ju držia len štátne preklenovacie úvery.