Talianska vláda použije verejné zdroje na záchranu oceliarne Ilva

Taliansky premiér Giuseppe Conte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. decembra (TASR) - Talianska vláda použije verejné zdroje, aby odvrátila riziko zatvorenia oceliarne Ilva na juhu krajiny, povedal to v utorok premiér Giuseppe Conte." uviedol Conte v rozhovore pre Corriere della Sera.V utorok sa v Ríme koná veľký protest organizovaný odbormi proti prepúšťaniu oznámenému oceliarskym gigantom ArcelorMittal, ktorý vlastní aj skupinu Ilva. Koncern chce zrušiť takmer 5000 pracovných miest.ArcelorMittal prevzal najväčšiu taliansku oceliareň Ilva vlani, ale v novembri chcel od kontraktu odstúpiť. Ako dôvod uviedol zrušenie právnej imunity pre manažérov koncernu v prípadnom trestnom konaní týkajúcom sa negatívnych zdravotných a environmentálnych vplyvov závodu v meste Taranto. Koncern neskôr ponúkol, že zostane, čo však podmienil rozsiahlym prepúšťaním.Talianska vláda a ArcelorMittal sa teraz snažia dosiahnuť kompromis. Vláda tlačí na to, aby sa zrušilo čo najmenej pracovných miest. Skupina Ilva celkovo zamestnáva okolo 10.700 ľudí. Podľa Conteho koncern zatiaľ nepredložil akceptovateľný plán týkajúci sa prepúšťania. Taliansky premiér uistil, že počet zrušených pracovných miest nedosiahne 4000, a prisľúbil podporu pre všetkých prepustených.Oceliareň Ilva je dôležitá pre taliansku ekonomiku. Think tank Svimez odhaduje, že v prípade jej zatvorenia by sa hrubý domáci produkt (HDP) znížil o 3,5 miliardy eur.