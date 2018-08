Talianska vláda začala proces odňatia licencie diaľničnej spoločnosti

Taliansky premiér Giuseppe Conte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. augusta (TASR) – Talianska vláda oficiálne spustila proces odobratia licencie diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorej pripisuje zodpovednosť za utorkové zrútenie mosta v Janove. Informovala o tom agentúra Reuters.Podľa talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho táto spoločnosť nesie zodpovednosť za celú tragédiu a nemôže sa z nej vykúpiť ani prísľubom znovuvybudovania janovského diaľničného mosta. Conte pritom obvinil z neplnenia záväzkov v oblasti údržby ciest.Vláda preto začala proces odobratia licencie na prevádzkovanie platených diaľnic, ktorej držiteľom je Autostrade per l'Italia. Ministerstvo dopravy a infraštruktúry o tom informovalo spoločnosť formou listu. Tá má teraz 15 dní na odpoveď.Podľa ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho by mal celý proces potrvať niekoľkoVláda pritom odmieta tvrdenia niektorých expertov, že bude musieť po odobratí licencie zaplatiť firme veľké odškodné.Autostrade per l'Italia prevádzkuje úsek diaľnice A10, ktorý vedie z Janova ku hraniciam Francúzska. Je súčasťou talianskeho holdingu Atlantia.Conteho kabinet okrem toho prijíma kroky na posilnenie monitorovacích a inšpekčných právomocí ministerstva dopravy. Chce tiež donútiť súkromných prevádzkovateľov diaľnic, aby investovali viac prostriedkov do ich údržby.uviedol Conte vo vyhlásení.Akciová spoločnosť Autostrade per l'Italia je ovládaná rodinou Benettonovcov, ktorá vlastní aj módnu značku United Colors of Benetton. Firma nástojí na tom, že most bol pod stálym dohľadom a nevykazoval žiadne znaky nestability.Denník La Reppublica však napísal, že technická štúdia z roku 2017 poukázala na možné problémy v súvislosti s nosnými lanami v betónovej konštrukcii mosta.