Talianska vláda zverejnila svoje návrhy rozpočtov na roky 2019 - 21

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. októbra (TASR) - Talianska populistická vláda v piatok zverejnila plány vývoja štátneho dlhu a deficitu v nasledujúcich troch rokoch, ktoré mala pritom už pred týždňom predložiť parlamentu.V plánoch počíta so zvýšením deficitu na budúci rok, čo je výsmech európskym pravidlám o rozpočtovej disciplíne. To znepokojilo Európsku úniu (EÚ) aj finančné trhy.V dokumente uverejnenom cez noc na internetovej stránke ministerstva hospodárstva vláda odôvodnila tento krok tým, že Taliansko potrebujena oživenie stagnujúcej ekonomiky.Vláda v Ríme počíta v roku 2019 s nárastom deficitu verejných financií na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 1,8 % v roku 2018. V roku 2020 by mal tento schodok klesnúť na 2,1 % a v ďalšom roku 2021 na 1,8 %.Mimoriadne pôžičky by mali pomôcť Taliansku dosiahnuť rast HDP o 1,5 % v roku 2019, o 1,6 % v roku 2020 a o 1,4 % v roku 2021. To je veľmi optimistická predpoveď v porovnaní s odhadmi iných inštitúcií.Vďaka väčšiemu hospodárskemu rastu očakáva vláda pokles verejného dlhu aj napriek novým pôžičkám, a to zo 130,9 % HDP v tomto roku na 126,7 % v roku 2021.Taliansko vo svojich výpočtoch predpokladá, že jeho primárny rozpočtový prebytok (bez úrokov z dlhov) klesne na 1,3 % v roku 2019 z 1,8 % v tomto roku.Vláda mala tieto údaje poslať parlamentu do 27. septembra. Návrh rozpočtu bude posudzovať aj Európska komisia. Taliansko by jej malo predložiť podrobnejšie plány do 15. októbra.