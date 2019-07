Talianska záchranná loď s migrantmi zakotvila na ostrove Lampedusa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 6. júla (TASR) - Loď talianskej humanitárnej organizácie Mediterranea Saving Humans, na palube ktorej sa nachádza vyše 40 zachránených migrantov, dnes zakotvila v prístave na juhotalianskom ostrove Lampedusa aj napriek zákazu ministra vnútra Mattea Salviniho. Informovala o tom agentúra DPA.tvítovala predtým humanitárna organizácia, ktorej loď zachránila vo štvrtok pri brehoch Líbye skupinu 54 migrantov plaviacich sa na gumenom člne.Aktivisti chceli s plavidlom zakotviť na talianskom ostrove Lampedusa. Na základe ministerského dekrétu jej však bol zakázaný vstup do talianskych teritoriálnych vôd. Včera organizácia uviedla, že jej plavidlo stále kotví neďaleko Lampedusy.V snahe zamedziť tomu, aby plavidlo uviazlo na mori Malta vo štvrtok večer oznámila, že po dohode s Talianskom prijme 54 migrantov z paluby lode. Výmenou za to Rímu odovzdá rovnaký počet migrantov, ktorí sa už nachádzajú na Malte.Mediterranea Saving Humans však včera uviedla, že migrantov na Maltu neprevezie. Zdôvodnila to veľkou vzdialenosťou a nepriaznivým psychologickým stavom migrantov na palube lode kotviacej pri Lampeduse.