Talianske firmy: Štát sa musí vyhnúť procedúre EÚ pre nadmerný deficit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 22. mája (TASR) - Taliansko sa musívyvarovať procedúry za porušenie pravidiel Európskej únie (EÚ) o deficite a verejnom dlhu. Musí rokovať s Bruselom oúpravách rozpočtu v nasledujúcich troch rokoch. Uviedla to v stredu Confindustria, lobistická skupina talianskych firiem.Európska komisia pozorne sleduje Taliansko, ktoré má obrovský verejný dlh, druhý najvyšší v Európe po Grécku. Komisia vydá 5. júna správu o stave verejných financií Talianska, ktorá by mohla viesť k začatiu disciplinárneho konania., povedal na výročnej schôdzi šéf Confindustrie Vincenzo Boccia a dodal, že Rím by mal na budúci rok navrhnúť rozpočet tak, aby splnil pravidlá EÚ.