Talianske úrady neumožnili 35 migrantom vystúpiť z lode na Sicílii, poslanec parlamentu označil prístup vlády za neľudský

Ostatní sa musia vrátiť na more

Dve lode zostávajú na mori

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Talianske úrady zabránili v nedeľu vystúpiť z lode na Sicílii 35 migrantom, ktorých nepovažovali za zraniteľných.Učinili tak v súlade s postojom novej talianskej vlády, ktorá v piatok prijala opatrenie zabraňujúce humanitárnym záchranným skupinám v prístupe do talianskych prístavov.Minister vnútra Matteo Piantedosi predtým povedal, že Taliansko povolí nemeckej záchrannej lodi Humanity 1 so 179 ľuďmi priplávať na Sicíliu, aby sa tam mohli vylodiť maloletí a tí, ktorí sú v núdzovej situácii, ale povedal, že loď sa potom musí vrátiť do medzinárodných vôd so zvyšnými migrantmi.„Osloboďte všetkých ľudí, osloboďte ich,“ povedal taliansky zákonodarca Abourbakar Soumahoro v emotívnej výzve adresovanej premiérke Giorgii Meloniovej , pričom túto politiku talianskej vlády označil za „neľudskú“.Talianske úrady ukončili v noci na nedeľu proces identifikácie zraniteľných migrantov na lodi Humanity 1 a požiadali ďalšie plavidlo Geo Barents s 572 zachránenými migrantmi, aby v nedeľu podstúpilo v prístave v Catanii rovnaké procesy.Osud zvyšných dvoch lodí zostáva nevyriešený a zatiaľ zostávajú na mori. Mimovládne organizácie informovali o ľuďoch spiacich na podlahách a palubách, o šírení infekcií vyvolávajúcich horúčku a svrab a o takmer minimálnych zásobách potravín a zdravotníckych potrieb. Niektorí migranti sú na lodiach už viac ako dva týždne.