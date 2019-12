Talianske úrady prepustili loď Sea-Watch 3 zadržiavanú na Sicílii

Záchranná loď mimovládnej organizácie Sea-Watch 3, archvína snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. decembra (TASR) - Talianske úrady vo štvrtok prepustili loď nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Watch, ktorú Taliansko zadržiavalo od júna tohto roku. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla organizácia Sea-Watch na Twitteri. Súd podľa charitatívnej organizácie nenašiel právne dôvody na to, aby loď ďalej zadržiaval. Plavidlo sa má podľa organizácie vrátiť do vôd severne od pobrežia Líbye.Loď s názvom Sea-Watch 3 riadená kapitánkou Carolou Racketeovou vyzdvihla v júni pri pobreží Líbye 53 migrantov.Plavidlo nakoniec vplávalo aj napriek hrozbe vysokej pokuty bez povolenia do talianskych vôd a zakotvilo v prístave na ostrove Lampedusa. Kapitánku Racketeovú následne talianske úrady nakrátko zadržali. Loď zadržiavali v sicílskom prístave Licata.Hoci talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 dlho odmietali prijať.Konanie lode Sea-Watch 3 v júni spôsobilo spor s vtedajším talianskym ministrom vnútra Matteom Salvinim, ktorý k migrácii presadzuje tvrdý postoj.