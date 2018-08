Talianski diaľničiari chcú postaviť nový most v Janove za 8 mesiacov

Pohľad na spadnutú 200-metrová časť mostovky, nachádza sa 80 metrov nad zemou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Janov 18. augusta (TASR) - Talianska diaľničná spoločnosť Autostrade per l'Italia v sobotu uviedla, že na mieste zrúteného mosta v meste Janov na severozápade krajiny môže postaviť nový most za osem mesiacov.Šéf spoločnosti Giovanni Castellucci novinárom povedal, že firma má plán na demoláciu zvyšnej časti terajšej prevažne betónovej dopravnej stavby Ponte Morandi, postavenej pred 51 rokmi, a vybudovanieoceľového mosta, informovala agentúra AP.Talianska vláda začala po utorkovej tragédii s vyše 40 obeťami na životoch procedúru odňatia koncesie spoločnosti Autostrade per l'Italia. Vládni predstavitelia ju obvinili zo zodpovednosti za pád časti mosta a vyhlásili, že táto firma už nikdy nebude spravovať cesty v krajine.Castellucci sa odmietol vyjadriť k postoju vlády. Zdôraznil však, že Autostrade per l'Italia, ktorá spravuje väčšinu talianskych diaľnic, nemôže prevziať vinu za nešťastie z Janova, pretože jeho príčiny zatiaľ neboli vyšetrené.citovala Castellucciho agentúra DPA. Šéf firmy tiež prisľúbil pomoc pozostalým obetí a ľuďom, ktorých majú evakuovať z domov pri zrútenom moste.Talianski prokurátori sa pri vyšetrovaní podľa predošlých správ zameriavajú na možné konštrukčné nedostatky či nedostatočnú údržbu mosta.