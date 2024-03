Talianski ministri apelujú na západné krajiny, v záujme jednotnej stratégie by sa mali „vyhýbať veľkým vyhláseniam“

16.3.2024 (SITA.sk) - Taliansky minister obrany Guido Crosetto vyhlásil, že Západ by sa mal vyhýbať veľkolepým vyhláseniam, ako je posielanie vojakov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Ukrajinu.Ako referuje web news.sky.com, v rozhovore pre denníka La Repubblica tiež povedal, že krajiny EÚ by sa nemali stretávať v menších skupinkách, keď je v Únii 27 štátov.Crosetto podotkol, že región potrebuje „jasnú, neprotirečivú stratégiu a možno ju bude budovať spoločne ako koalícia“. Kritizoval piatkové stretnutie lídrov Nemecka, Francúzska a Poľska a povedal, že je „nepraktické“ rozdeľovať európsku koalíciu.Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajan i zasa v sobotu v samostatnom rozhovore pre denník Corriere della Sera vylúčil, že by niekedy vyslal talianskych vojakov na Ukrajinu, keď povedal: „Naším cieľom je dosiahnuť mier, nie rozširovať vojnu“.