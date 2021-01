Talianski školáci sa vrátia do škôl, ale cestovné obmedzenia vláda predĺžila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska vláda v utorok predĺžila do 15. januára cestovné obmedzenia a ďalšie opatrenia, ktorými sa snaží zabrániť novému nárastu prípadov koronavírusu . Zároveň však odobrila návrat stredoškolákov do škôl už od budúceho týždňa, ale v obmedzenom počte.Stredné školy v Taliansku prešli koncom októbra na diaľkové vyučovanie. Základné školy boli od začiatku akademického roka otvorené.Taliansko sa usiluje dostať pod kontrolu najnovšiu vlnu vírusu lokálnymi obmedzeniami. Po dvoch mesiacoch reštrikcií sa prírastky infekcií ustálili, ale nemocnice sú stále pod tlakom a v dôsledku nákazy stále denne zomierajú stovky ľudí. Úrady sa obávajú, že by prírastky infekcií mohli znova po sviatkoch vzrásť.Taliansko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 75 600 potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom. Podľa odborníkov však tento počet nezahŕňa mnoho úmrtí zo začiatku pandémie.