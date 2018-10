Talianski študenti sa búria proti návrhom týkajúcim sa školstva

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Miláno 13. októbra (TASR) - Študenti v 50 mestách Talianska protestovali v piatok proti plánom vlády týkajúcim sa školstva, informovala v sobotu agentúra AP. Išlo o prvú vlnu nepokojnosti s novou talianskou populistickou vládou, dodala AP.Študenti kritizovali nedostatok finančných prostriedkov na učebnice, dopravu a opravy školských budov, z ktorých mnohé v dôsledku znižovania výdavkov na školstvo v uplynulých rokoch neprešli modernizáciou.Študenti tiež protestovali proti návrhu, aby deti cudzincov narodené v Taliansku mali právo získať občianstvo automaticky, a nie až po dovŕšení 18. roku.Agentúra AP informovala, že asi 3000 študentov v Ríme ukončilo svoj protest pred ministerstvom školstva, kde sa chceli stretnúť s príslušným ministrom - ten k nim však nevyšiel. V Turíne zasa pálili bábky s podobizňami podpredsedov vlády Mattea Salviniho a Luigiho Di Maia.Kým Salviniho študentské protesty rozhnevali a z ich podnecovania obvinil "rôzne centrá" a niektorých stredoškolských učiteľov, minister hospodárstva a práce Di Maio reagoval vyhlásením, že dvere jeho ministerstva "sú otvorené".Taliansky parlament nedávno schválil vládny plán výdavkov, ktorý ráta so zavedením novej dávky pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodkovou reformou, či novou rovnou daňou. Ide o sľuby súčasnej vlády z predvolebnej kampane.Dnešných päť rôznych sadzieb (od 23 po 43 percent) pre zdaňovanie príjmov fyzických osôb sa má v Taliansku zjednotiť pod jednu 20-percentnú sadzbu. Firmy by z príjmu po novom mali odvádzať 15-percentnú daň.Súčasťou vládnych návrhov je aj zníženie veku odchodu do dôchodku, čím by sa malo uvoľniť 400.000 pracovných miest pre mladých Talianov.