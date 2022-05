Taliansko a Grécko sa pripravujú na letnú turistickú sezónu a uvoľnili opatrenia proti šíreniu COVID-19

1.5.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansko a Grécko od nedele uvoľnili niektoré opatrenia zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19. Život sa tak pred letnou turistickou sezónou čoraz viac vracia do normálnej situácie.Grécky úrad pre civilné letectvo oznámil, že ruší všetky protipandemické opatrenia na medzinárodných a vnútroštátnych letoch okrem povinnosti mať rúško počas letu a na letiskách.Doteraz museli ľudia cestujúci leteckou dopravou v Grécku predkladať doklad o vakcinácii proti koronavírusu alebo negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o nedávnom prekonaní infekcie.Talianske ministerstvo zdravotníctva nariadením zrušilo povinnosť predkladať COVID pas pred vstupom do reštaurácií, kín, telocviční a iných verejných miest. COVID pasy je však v krajine stále nutné predkladať pred vstupom do nemocníc a domov dôchodcov.