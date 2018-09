Taliansko a Nemecko zatiaľ plánovanú migračnú dohodu nepodpísali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Nemecko a Taliansko zatiaľ nedospeli k dohode o vracaní migrantov, ktorú chceli obe krajiny podpísať na okraji piatkovej konferencie o bezpečnosti a migrácii vo Viedni. Informovala o tom agentúra DPA.Na základe takejto dohody by mohlo Nemecko zo svojich hraníc vracať späť do Talianska migrantov, ktorí sa tam pôvodne zaregistrovali a pokračovali v ceste k nemeckým hraniciam. Výmenou za to by bol rovnaký počet migrantov zachránených v Stredozemnom mori posielaný priamo z Talianska do Nemecka.Nemecký minister vnútra Horst Seehofer už vo štvrtok hovoril o zavŕšení vzájomných rokovaní. Zdroj blízky talianskemu ministerstvu vnútra však zároveň povedal, že žiadna dohoda s Berlínom ešte neexistuje.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa v piatok vo Viedni stretol so štátnym tajomníkom nemeckého rezortu vnútra Stephanom Mayerom. Venovali sa detailom dohody, vrátane počtu migrantov, ktorých by mal Rím prijať naspäť a takisto tomu, či by dohoda úplne zamedzila prírastu počtu migrantov v Taliansku.Seehofer sa snaží dosiahnuť dohodu s Talianskom ako symbolický krok v boji proti migrácii, a to pokiaľ možno ešte pred októbrovými krajinskými voľbami v Bavorsku. Najväčším súperom jeho konzervatívnej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) je totiž krajne pravicová a protimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD).Nemecká kancelárka Angela Merkelová v predchádzajúcich mesiacoch sľúbila, že uzavrie dohody o migrácii do Nemecka s krajinami v oblasti Stredozemného mora. Nemecku sa už podarilo uzavrieť dohody s Portugalskom, Španielskom a Gréckom. Dohody s týmito štátmi však majú na migráciu do Nemecka len minimálny dopad. Hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky je totiž Taliansko, odkiaľ časť z nich pokračuje v ceste do Nemecka.V piatok sa Salvini dostal do sporu s luxemburským ministrom zahraničných vecí Jeanom Asselbornom, ktorý na konferencii uviedol, že Európa potrebuje migrantov na kompenzáciu starnúcej populácie.povedal Salvini.pokračoval.Počas prekladu vyjadrenia Asselborn prerušil svojho talianskeho protivníka - očividne znepokojený - aby mu pripomenul, že v minulosti Luxembursko prijalo mnoho talianskych prisťahovalcov. Svoje vystúpenie ukončil slovami "Merde alors" (vo francúzštine "dočerta").Ministri sa na európskych konferenciách zvyčajne zhovárajú za zatvorenými dverami. Salvini však svoje vyjadrenia zverejnil na Facebooku a spor s Asselbornom medializoval na Twitteri.Na dvojdňovej konferencii Európskej Únie o bezpečnosti a migrácii vo Viedni sa stretli ministri a ďalší vládni predstavitelia z EÚ a viacerých afrických krajín. Afrika a štáty EÚ majú spoločný záujem na ochrane hraníc, riešení príčin migrácie a boji proti pašerákom ľudí, povedal rakúsky minister vnútra Herbert Kickl, ktorý piatkovému stretnutiu EÚ s predstaviteľmi Alžírska, Čadu, Egypta, Maroka, Nigeru, Mali a Tuniska predsedal.