Taliansko bude dočasne preberať migrantov z plavidiel misie EÚ Sophia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. júla (TASR) - Taliansko sa zaviazalo opätovne preberať migrantov zachránených posádkami plavidiel námornej misie EÚ Sophia v Stredozemnom mori, a to počas prechodného obdobia do rozhodnutia o novom smerovaní projektu, ktoré by malo byť známe v priebehu nasledujúcich piatich týždňov.V Berlíne o tom po pondelkovom rokovaní so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom informoval taliansky minister zahraničných vecí Enzo Moavero Milanesi, píše tlačová agentúra DPA.Talianska vláda nedávno pohrozila, že nebude preberať žiadnych migrantov, ktorých zachránia v rámci boja proti pašerákom z vôd Stredozemného mora.Veliteľ operácie Enrico Credendino v uplynulom týždni nariadil posádkam lodí podieľajúcich sa na misii, aby sa z regiónu až do pondelka stiahli a zakotvili v prístavoch. Cieľom opatrenia bolo vyhnúť sa situácii, aby plavidlá z EÚ s migrantmi na palube hľadali možnosť vôbec kdesi zakotviť po niekoľko dní.Taliansku sa dostalo zo strany ďalších členských krajín Únie prísľubu, že sa v priebehu piatich týždňov dohodne nová stratégia prístupu k zachráneným migrantom.