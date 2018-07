Taliansko chce svoje prístavy uzavrieť i pre lode Frontexu s migrantmi

Úradník hraničnej agentúry EÚ Frontex vedie migranta počas jeho nalodenia na trajekt. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 8. júla (TASR) - Zakázané zakotviť v talianskych prístavoch by mali mať aj zahraničné lode, ktoré sa zúčastňujú na európskych misiách záchrany migrantov v Stredozemnom mori. Tento zámer avizoval v nedeľu taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini.Salvini už uzavrel talianske prístavy pre plavidlá mimovládnych humanitárnych organizácií zachraňujúce migrantov, ktoré obvinil zo spriahnutia s pašerákmi ľudí v Líbyi.V nedeľňajšom vyjadrení na sociálnej sieti dodal, že novú požiadavku Talianska predostrie na budúcotýždňovom stretnutí ministrov vnútra členských štátov EÚ v rakúskom Innsbrucku.Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vykonáva v Stredozemnom mori pátraciu a záchrannú operáciu, na ktorej sa zúčastňujú lietadlá a lode rôznych krajín. V sobotu loď írskych námorných síl Samuel Beckett dorazila do sicílskeho prístavu Messina so 106 migrantmi.Salvini, šéf pravicovo-populistickej a protiimigračnej strany Liga Severu, chce ďalšie takéto privážanie migrantov do Talianska zastaviť a dosiahnuť, aby ich prijímali iné európske krajiny.napísal Salvini na Facebooku.