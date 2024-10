Taliansko do Albánska dopravilo prvú skupinu migrantov

16.10.2024 (SITA.sk) - Prvú skupinu 16 migrantov zadržaných v medzinárodných vodách v stredu do albánskeho prístavu Shëngjin dopravila loď talianskeho námorníctva. Taliansko minulý týždeň oficiálne otvorilo dve strediská v Albánsku, v ktorých plánuje spracovať tisíce žiadostí o azyl mimo svojho územia.Talianska loď Libra do Albánska ako prvých dopravila 16 migrantov z ostrova Lampedusa, a to desiatich mužov z Bangladéša a šiestich z Egypta. Ide o migrantov, ktorých zachránili na mori, keď sa pokúšali do Európy dostať z Líbye.Talianske centrá pre migrantov v Albánsku sú určené len pre dospelých mužov. Zraniteľné osoby, ako sú ženy, deti, starší ľudia a chorí alebo obete mučenia, ubytujú v Taliansku.