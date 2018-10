Taliansko dodalo EK na posúdenie návrh rozpočtu s vysokým deficitom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Brusel 16. októbra (TASR) - Talianska vláda poslala Európskej komisii (EK) do Bruselu na posúdenie rozpočet krajiny na nasledujúci rok. Napriek predchádzajúcej kritike od niektorých členov EK, že odporuje zámerom spoločenstva, Taliani ho dodali v nezmenenej podobe.EK uverejnila v utorok na internete aj ostatné návrhy rozpočtov členov eurozóny.Taliansky kabinet zložený z členov populistického Hnutia piatich hviezd a pravicovej Ligy schválil návrh až v pondelok (15.10.) večer. Premiér Giuseppe Conte o rozpočte povedal, že sa v ňom podarilo uviesť do poriadku jednotlivé rozpočtové položky a dodržať aj sľuby voličom.Už predbežné informácie o zameraní rozpočtu vyvolali kritiku EK a nervozitu na finančných trhoch. Vláda v úsilí splniť sľuby voličom navrhla rozpočet, ktorý zvýši štátny dlh krajiny tým, že sa zavedú určitý zaručený príjem občanom, predčasný odchod do dôchodku a daňové úľavy pre malé firmy.EK musí posúdiť rozpočty členov EÚ do 30. novembra. V prípade, ak usúdi, že návrh rozpočtu je v rozpore s pravidlami EÚ, musí príslušné vlády informovať do dvoch týždňov od jeho doručenia. Vlády tak dostanú dostatočný čas, aby rozpočet prepracovali. Na to dostávajú tri týždne.V prípade Talianska zrejme budú ťažkosti. Rím sa bude odvolávať na povolenú výšku deficitu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Hranica bola pred časom stanovená, aby sa zabránilo veľkému zadlžovaniu krajín eurozóny. Taliansko dosiahlo verejný dlh nad 130 % HDP, napriek tomu, že maastrichtský limit je povolený na 60 % HDP, Rím musí mať podľa neskorších rozhodnutí podstatne nižší rozpočtový deficit než 3 % HDP. Talianska vláda to však odmieta.