Taliansko má s reformou Európskeho stabilizačného mechanizmu problém

Luigi Di Maio, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. novembra (TASR) - Je možné, že reformu Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), známeho aj ako trvalý euroval, Taliansko nepodporí. Povedal to pre denník Corriere della Sera taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio.Návrh reformy ESM vyvolal v Taliansku búrlivé diskusie, pričom jednotlivé politické strany aj inštitúcie sa sporia o to, či by sa Rím nemal pokúsiť zmeny v rámci ESM na úrovni Európskej únie zablokovať.Na návrhu reformy sa v júni zhodli ministri financií eurozóny, pričom dokončiť by ju mali lídri EÚ na budúci mesiac. Predstavitelia Talianska vrátane guvernéra talianskej centrálnej banky však varovali, že niektoré opatrenia sú z finančného hľadiska nebezpečné. Podľa talianskych médií sa Rím možno pokúsi o oddialenie reformy ESM.Di Maio, ktorý stojí na čele vládneho Hnutia piatich hviezd, uviedol, že o tejto otázke bude diskutovať s poslancami hnutia.povedal Di Maio pre Corriere della Sera.dodal Di Maio bez ďalších podrobností.