Taliansko nemieni meniť svoj rozpočet, napriek varovaniam EÚ

Miláno 14. novembra (TASR) - Talianska vláda oznámila Európskej únii, že návrh svojho rozpočtu meniť nebude a, naopak, od Bruselu očakáva väčšiu pružnosť, keďže Taliansko zaznamenalo v poslednom období sériu katastrof.Ako uviedla agentúra AFP, v liste, ktorý talianska vláda zaslala Európskej komisii v utorok večer (13.11.) a v ktorom oznamuje, že rozpočet na rok 2019 počítajúci s vysokými výdavkami meniť nebude, vláda požaduje od EÚ ". Poukázala tým najmä na záplavy, ktoré postihli krajinu začiatkom novembra a vyžiadali si okolo 30 obetí. Vláda okrem toho rozhodla o rozsiahlych kontrolách a pláne údržby cestnej siete v reakcii na augustové zrútenie mosta v Janove, pri ktorom zahynulo 43 ľudí.Už pred zaslaním listu dali predstavitelia talianskej vlády najavo, že tlaku Európskej komisie, ktorá prvýkrát v histórii EÚ zamietla návrh rozpočtu jednej z členských krajín, ustupovať nebudú." povedal podpredseda vlády a predseda vládneho Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio. Vláda je presvedčená, že vyššie výdavky podporia rast ekonomiky, čo je jeden z najväčších problémov krajiny. Od zrýchlenia rastu potom očakávajú aj zníženie verejného dlhu, po Grécku najväčšieho v eurozóne.Návrh rozpočtu na rok 2019 počíta s rozpočtovým deficitom 2,4 % HDP. To je trojnásobne vyšší schodok, ako plánovala predchádzajúca vláda. V roku 2020 počíta súčasná vláda s deficitom na úrovni 2,1 % HDP. Brusel však očakáva, že schodok by mohol v budúcom roku dosiahnuť až 2,9 % HDP v ďalšom roku 3,1 % HDP, čím by prekročil limit EÚ.Európska komisia dala Taliansku na prepracovanie návrhu rozpočtu termín do 13. novembra a varovala, že nesúhlas Ríma by mohol aktivovaťčo je proces, ktorý by mohol viesť k vysokým sankciám. Tie môžu vyvolať nepriaznivé reakcie trhov a ovplyvniť aj ďalšie ekonomiky.