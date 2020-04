Taliansko otvára viacero obchodov, medzi nimi kníhkupectvá a obchody s detským oblečením

Lombardsko ešte počká

Lesníci musia do práce

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansko v utorok pristúpilo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení prijatých v rámci boja proti šíreniu koronavírusu. Talianska vláda povolila opätovné otvorenie viacerých typov obchodov, medzi nimi aj kníhkupectiev a obchodov s detským oblečením.Bude v nich potrebné dodržiavať tie isté pravidlá, aké už niekoľko týždňov platia pre návštevníkov potravín či lekární, teda okrem iného odstup medzi jednotlivými zákazníkmi a tiež kontrolovanie počtu ľudí, ktorých možno naraz pustiť do obchodu.Zmenu pravidiel ohlásenú centrálnou vládou však nezačnú všetky talianske mestá či regióny realizovať hneď. Niektoré regióny, napríklad koronavírusom najviac postihnuté Lombardsko, chce ešte najmenej týždeň počkať.Pre neotvorenie obchodov sa v niektorých prípadoch rozhodli z bezpečnostných dôvodov dokonca aj samotní ich majitelia.Prekvapivo môže pôsobiť, že medzi typmi obchodov, ktoré talianska vláda už povolila otvoriť, sa nachádzajú aj kníhkupectvá.Podľa talianskeho ministra kultúry Daria Franceschiniho na tom však nie je nič nezvyčajné. "Nie je to žiadne symbolické gesto, ale uznanie faktu, že aj knihy sú potrebnou komoditou," povedal.Talianska vláda okrem toho od utorka zaradila aj ďalšie pracovné profesie a sektory medzi tie, ktorých vykonávanie je pre spoločnosť nevyhnutné a neplatí v rámci nich nariadenie zdržiavať sa doma.Ide v prvom rade o lesníkov a lesných robotníkov, ktorí musia teraz na základe rozhodnutia vlády čím skôr odstrániť popadané stromy a pripraviť tak lesy na sezónu požiarov, ktorá každoročne prichádza na začiatku leta so stúpajúcimi teplotami.