Taliansko: Pátranie po prípadných nezvestných v rokline pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 21. augusta (TASR) - Záchranári našli v utorok v dejisku tragických bleskových záplav v rokline Raganello neďaleko horskej obce Civita v Kalábrii na juhu Talianska troch mladých mužov, ktorí nešťastie prežili v dobrom zdravotnom stave. Informovali o tom talianske médiá s odvolaním sa na zdroje tamojšej civilnej ochrany.Ako vyhlásil taliansky minister životného prostredia Sergio Costa, na 99,9 percenta už v oblasti tak nezostal nikto na zozname nezvestných. Pátranie však pokračovalo napriek tomu, pretože prístup do lokality je tak jednoduchý a nekontrolovaný, že nemožno vylúčiť ani prítomnosť turistov bez oficiálnych sprievodcov.Kaňon Raganello, ktorý je súčasťou národného parku Pollino, má dĺžku 13 kilometrov a patrí medzi obľúbené destinácie výletníkov. Tí sem cestujú, aby sa pokochali v priezračnej vode a osobitých skalných útvaroch.Viacerí z desiatich obetí, ako aj zranení patrili medzi členov dvoch turistických skupín, ktorých sprievodca je jednou z obetí pondelňajších bleskových záplav.Podľa oficiálnych zdrojov sa podarilo záchranárom dostať do bezpečia 26 osôb, 11 z nich previezli do nemocníc.Prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra koná okrem iného pre podozrenie z trestného činu zabitia z nedbalosti voči neznámemu páchateľovi.