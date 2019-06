Taliansko podľa Moscoviciho potrebuje dôveryhodný plán

Francúzsky politik Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Rím 12. júna (TASR) - Taliansko by malo predstaviť dôveryhodnú fiškálnu cestu pre tento a na budúci rok, ak sa chce vyhnúť disciplinárnemu konaniu Európskej únie (EÚ) v súvislosti s rastúcim verejným dlhom. Povedal to v stredu komisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici.Európska komisia minulý týždeň vyhlásila, že rastúci verejný dlh Talianska porušil pravidlá EÚ, čím sa otvorila cesta k možnému disciplinárnemu konaniu a konfliktu s rímskou vládou.povedal Moscovici na tlačovej konferencii.povedal.Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini medzitým v stredu povedal, že vláda v Ríme chce byť schopná znížiť dane. Vylúčil možnosť, že by kabinet mohol zvýšiť daň z predaja alebo zaviesť daň z bohatstva či úspor.povedal Salvini vo videu uverejnenom na sociálnej sieti.dodal.Reagoval tak na správy v talianskej tlači, ktorá v stredu napísala, že vláda môže zdaniť hotovosť a iné cennosti v bankách. Odvolala sa pritom na Salviniho slová v nočnom programe televízie, že v bezpečnostných schránkach v krajine sú aktíva v hodnote stoviek miliárd eur.Taliansku hrozí, že disciplinárne konanie EÚ by mohlo viesť až k pokute vo výške 3,5 miliardy eur.Verejný dlh Talianska je po Grécku druhý najvyšší v EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Podľa údajov EK taliansky dlh vzrástol zo 131,4 % HDP v roku 2017 na 132,2 % HDP v roku 2018. Komisia odhaduje, že v tomto roku sa zvýši na 133,7 % HDP a v roku 2020 na 135,2 % HDP. To je v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré hovoria, že členské štáty musia svoj dlh znižovať a stlačiť ho pod hranicu 60 % HDP.