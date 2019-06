Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. júna (TASR) - Taliansko povolilo vstup na svoje územie desiatim migrantom z lode Sea Watch 3, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na talianske médiá.Migrantom, vrátane dvoch tehotných žien, bolo dovolené vystúpiť z lode na stredomorskom ostrove Lampedusa, ktorý leží medzi talianskou pevninou a severoafrickým pobrežím. Boli medzi nimi aj tri deti, dvaja chorí muži a osoby, ktoré ich sprevádzali.Sea Watch 3 v stredu zachránila 53 migrantov plaviacich sa na nafukovacom člne pri pobreží Líbye po tom, ako sa ocitli v núdzi. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini tejto lodi vo štvrtok zakázal vplávať do talianskych vôd.Talianska vláda v utorok schválila návrh, aby boli posádkam lodí, ktoré sú považované za možnú hrozbu bezpečnosti a verejného poriadku, ukladané prísne pokuty, pokiaľ vstupujú do talianskych vôd bez povolenia kotviť v prístavoch tejto krajiny. Spoločnostiam, ktoré takého plavidlá vlastnia, budú po novom hroziť pokuty do výšky 50.000 eur.Salvini v stredu pohrozil, že nové prísne opatrenia po prvý raz uplatnia voči nemeckej mimovládnej organizácii Sea Watch po tom, ako jej plavidlo bez povolenia vyzdvihlo migrantov pri pobreží Líbye.povedal Salvini, stojaci na čele pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN).