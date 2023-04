Taliansko sa podieľa na obrane a bezpečnosti SR, pripomenul Heger po stretnutí s prezidentom Mattarellom

Spolupráca aj v oblasti energetiky

Okrúhle výročie nadviazania vzťahov

20.4.2023 (SITA.sk) - Taliansko Slovensku pomohlo krátko po vypuknutí ruskej agresie na Ukrajine, keď poskytlo technické vybavenie na vybudovanie stanového núdzového tábora v Michalovciach.Taliansko sa podieľa aj na zaisťovaní obrany a bezpečnosti SR. Uviedol to poverený predseda vlády Eduard Heger Demokrati ), ktorý sa vo štvrtok na Úrade vlády SR stretol s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom . Ako premiér pri tejto príležitosti pripomenul, talianski vojaci a taliansky systém protivzdušnej obrany sa od marca tohto roka nachádzajú na leteckej základni v Kuchyni.„Vojaci majú na pôsobenie na Slovensku mandát v trvaní dvanásť mesiacov, no dúfam, že taliansky kontingent tu zostane tak dlho, ako si to bude bezpečnostná situácia vyžadovať,“ vyhlásil Heger. O nadštandardných vzťahoch Slovenska s Talianskom podľa neho svedčí aj to, že u nás pôsobí a investuje 400 talianskych spoločností. Témou stretnutia bola aj spolupráca v oblasti energetiky.„Minulý rok počas mojej návštevy v Ríme boli podpísané zmluvy na dodávky skvapalneného zemného plynu, ktorý na naše územie prúdi práve z Talianska. Dnes boli podpísané memorandá s talianskymi energetickými spoločnosťami, ktoré rozšíria ďalšie možnosti spolupráce v oblasti diverzifikácie dodávok plynu, ako aj rozvoja projektov obnoviteľnej energie," uviedol Heger a doplnil, že slovenské spoločnosti uzavreli partnerstvá s talianskymi firmami v oblasti dodávok, prepravy plynu a využitia kapacít v LNG termináloch v Taliansku, ako aj pri rozvoji veterných a fotovoltických elektrární.Tento rok si obe krajiny súčasne pripomínajú 30. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov.Taliansky prezident vyzdvihol spoločné hodnoty a ciele ako aj význam hlasu Slovenska v EÚ a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva nie len ako susedný štát Ukrajiny ale aj z hľadiska predpokladu ekonomického rastu, ktorý by mohol podnietiť ďalšiu spoluprácu.