Taliansko trvá na svojich fiškálnych plánoch

Rím 10. októbra (TASR) - Talianska vláda trvá na svojich kontroverzných fiškálnych plánoch pre budúci rok. Chce opätovne získať dôveru trhov a spraví preto všetko, povedal v stredu taliansky minister financií Giovanni Tria pred rozpočtovým výborom parlamentu.Obavy týkajúce sa fiškálnej politiky Talianska majú negatívny vplyv na európske burzy. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa o 16.23 h SELČ nachádzal so stratou 1,02 % na úrovni 3287,77 bodu. Kľúčový francúzsky index Cac 40 padol o 1,57 % na 5235,17 bodu, hlavný nemecký index Dax o 1,49 % na 11.798,62 bodu a taliansky index FTSE MIB o 1,01 % na 19.858,83 bodu. Spory okolo plánov talianskej vlády sú aj jednou z hlavných tém na devízovom trhu.Talianska vláda očakáva, že plánované opatrenia, ako je zvýšenie verejných investícií a zníženie daní, podporia rast ekonomiky. Koaličné strany, populistické Hnutie piatich hviezd a krajne pravicová strana Liga, však tiež chcú financovať svoje drahé predvolebné sľuby. Okrem zníženia veku odchodu do dôchodku chcú zaviesť základný príjem pre chudobných.Aktuálna vláda navrhuje v roku 2019 podstatne vyšší rozpočtový schodok, než plánoval predchádzajúci kabinet, konkrétne 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto 0,8 % HDP. Tento návrh už predchádzajúcich dňoch vyvolal turbulencie na trhoch a znepokojenie ostatných štátov Európskej únie (EÚ). Rím musí návrh rozpočtu do 15. októbra predložiť Európskej komisii (EK), ktorá ho potom posúdi.Verejný dlh Talianska predstavuje približne 2,3 bilióna eur, čo je vyše 130 % HDP.