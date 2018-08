Taliansko ukončilo spor, lodi s migrantmi povolí zakotviť na Sicílii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. augusta (TASR) - Taliansko ukončilo v pondelok štvordňovú diplomatickú patovú situáciu, vyvolanú neistým osudom 177 migrantov zachránených zo Stredozemného mora, a umožnilo im zakotviť na Sicílii. Rím však trvá na tom, že migrantov si potom budú musieť prerozdeliť ostatné európske štáty.Loď talianskej pobrežnej stráže Diciotti so 177 migrantmi na palube, ktorých niekoľko dní odmietali prijať Taliansko aj Malta, teda nakoniec zakotví na Sicílii. Oznámil to taliansky minister dopravy Danillo Toninelli.Plavidlo Diciotti zachránilo migrantov minulý týždeň vo štvrtok v maltských pátracích a záchranných vodách. Odvtedy Malta a Taliansko viedli spor, kto má zodpovednosť migrantov prijať na svoje územie."Loď Diciotti zakotví v Katánii," napísal v pondelok podvečer na Twitteri minister Toninelli. "Teraz by mala rýchlo odohrať svoju úlohu Európa," dodal a myslel tým požiadavku prerozdeliť migrantov.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini predtým stiahol svoju vyhrážku, ktorú vyslovil v nedeľu, že pošle migrantov naspäť do Líbye.Avšak zdroje z jeho ministerstva uviedli, že Salvini nepovolí migrantom vystúpiť z lode, kým "nebude mať istotu, že 177 ľudí pôjde niekde inde".Európska únia a OSN opakovane varovali, že vracať migrantov z mora do Líbye - kde im hrozí zneužívanie a týranie - bude protizákonným činom. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) už v roku 2012 odsúdil Taliansko za túto záležitosť.Talianske ministerstvo zahraničných vecí ešte pred Salviniho výrokmi vo vyhlásení uviedlo, že "oficiálne a formálne" požiadalo Európsku komisiu (EK), aby našla európske krajiny ochotné prijať 177 migrantov, ktorí sa už niekoľko dní nachádzajú na palube plavidla Diciotti talianskej pobrežnej stráže. Ministerstvo dodalo, že takéto riešenie sa v minulých dvoch mesiacoch využilo už niekoľkokrát.Hovorkyňa EK v pondelok na tlačovej konferencii potvrdila, že komisia dostala takúto žiadosť a že začala oslovovať členské štáty a rokovať s nimi o rozdelení migrantov.Avšak hovorkyňa zdôraznila, že pátracie a záchranné operácie a rozhodnutia o vylodení nepatria do právomocí komisie. Patria skôr do medzinárodného práva a jurisdikcie členských štátov."EÚ sa nemôže spoliehať na ad hoc riešenia," dodala. "Komisia bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi na dlhodobých, trvalých európskych riešeniach."Loď Diciotti sa počas patovej situácie nachádzala na voľnom mori, pri pobreží talianskeho ostrova Lampedusa. Starosta ostrova Toto Martello vyhlásil, že na tejto diplomatickej patovej situácii "nie je nič humanitárne", a vyzval prezidenta Sergia Mattarellu, aby zasiahol a umožnil lodi zakotviť v Taliansku.Podľa interných dokumentov talianskej pobrežnej stráže sa na palube Diciotti nachádza medzi 177 migrantmi aj 34 detí a šesť žien. V sobotu ich na Twitteri zverejnila Alessandra Zinitiová, novinárka z talianskych novín La Repubblica.