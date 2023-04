Taliansko vyhlásilo celoštátny stav núdze po náraste imigrácie

Talianska vláda vyhlásila v utorok celoštátny stav núdze v súvislosti s rastúcou imigráciou. Zdôvodnila ho potrebou rýchlo reagovať na vysoké počty migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú cez Stredozemné more.





Stav núdze bude v platnosti šesť mesiacov. Mimoriadne zasiahnuté regióny na juhu krajiny na základe rozhodnutia vlády dostanú počiatočných päť miliónov eur, potvrdila pre DPA kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.ANSA napísala, že zámerom stavu núdze je tiež zjednodušiť vznik nových prijímacích centier pre utečencov."Je to problém, ktorý s nami zostane najmenej najbližších desať rokov, situácia, ktorá zaťažuje štátnu infraštruktúru," uviedol minister pre civilnú ochranu a námornú politiku Nello Musumeci. "Je to nevyhnutné, lebo hovoríme o ľuďoch, ktorí majú práva a ku ktorým musíme pristupovať zodpovedne," zdôraznil.Taliansko v posledných týždňoch zaznamenalo výrazný nárast počtu imigrantov a utečencov zo severnej Afriky prichádzajúcich na jeho južné pobrežia. Len v uplynulých dňoch do krajiny dorazilo vyše 3000 ľudí.