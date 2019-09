Taliansko vyšetruje podvodné ponuky luxusných vozidiel na internete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Udine 3. septembra (TASR) - Taliansko vyšetruje vyčíňanie skupiny podvodníkov, ktorí okradli 1329 ľudí, keď na internete ponúkali luxusné autá, väčšinu z nich však vôbec nedodali. Štátna prokuratúra v Udine otvorila trestné stíhanie proti 20 osobám.V rámci vyšetrovania bolo skonfiškovaných 75 luxusných vozidiel, motocyklov, hodiniek, bytov a víl v hodnote päť miliónov eur. Vyšetrovanie sa začalo pred dvomi rokmi na základe trestných oznámení viacerých obetí podvodníkov. Polícia v marci zatkla päť osôb, voči ďalším 18 boli vznesené obvinenia.Podvodníci, ktorí na internete ponúkali luxusné autá prevažne nemeckých značiek Porsche, Mercedes, Audi a BMW, v niektorých prípadoch zinkasovali zálohy až do výšky 40.000 eur, kupci však auto nikdy nedostali. Navyše, o rovnakom vozidle podvodníci viedli rozhovory s viacerými záujemcami. Inokedy predali autá so zmanipulovaným stavom počtu kilometrov, pričom podozriví spolupracovali so servismi v Padove a Trevise.Podozrivým hrozí obvinenie z vytvorenia zločineckej organizácie, podvodu, daňového úniku a falšovania dokumentov. V rámci vyšetrovania vzniklo aj voči spoločnosti vo Švajčiarsku podozrenie z pašovania vozidiel. Tá tvrdila, že má filiálky v Ríme a Palerme, ktoré sa však ukázali ako tieňové firmy. Vyšetrovatelia zistili, že spoločnosť vďaka tomuto podvodu zarobila viac než 30 miliónov eur.