Taliansko zablokuje reformu ESM, ak bude v rozpore s jeho záujmami

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. decembra (TASR) - Taliansko zablokuje reformu záchranného fondu eurozóny, ak budú súbežné návrhy o bankovej únii v rozpore s jeho záujmami. Uviedol to v stredu premiér Giuseppe Conte v rozhovore pre noviny Corriere della Sera.Balík reforiem je na programe stredajšieho zasadnutia Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny.Conte novinám povedal, že ak mu predložia návrh o bankovej únii, ktorý sa Taliansku nebude páčiť, nepodpíše reformu Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Dodal, že to nepovažuje za vydieranie, ale komplexnýprístup, pri ktorom sa vyloží všetko na stôl.Euroskupina má rokovať o dlho odkladanom pláne na spoločný európsky systém ochrany vkladov, ktorý sa považuje za zásadný krok smerom k bankovej únii. A za jednu z niekoľkých reforiem, ktoré odštartovala dlhová kríza v euroregióne.Nemecko a ďalšie štáty tvrdia, že v otázke spoločnej ochrany vkladov je možné dosiahnuť pokrok len vtedy, ak bude zároveň znížené riziko spojené s investíciami bánk do štátnych dlhopisov. To sa nebude páčiť Taliansku, keďže jeho banky vlastnia veľkú časť vysokého verejného dlhu krajiny.Conte je doma pod veľkým tlakom a musí byť tvrdý voči partnerom v eurozóne. Líder opozičnej krajne pravicovej Ligy Severu Matteo Salvini ho obvinil z „velezrady“ za navrhované zmeny v EMS, ktoré by podľa jeho názoru mohli dotlačiť Taliansko na pokraj bankrotu.Väčšina ekonómov spochybňuje tieto tvrdenia, ale hlavná vládnuca strana, populistické Hnutie piatich hviezd, čiastočne zdieľa obavy opozície. Hnutie a Liga spolu vládli s Contem až do augusta.