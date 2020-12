Taliansko zakazuje cestovanie medzi regiónmi počas Vianoc, budú však platiť aj výnimky

Rôzne pravidlá pre reštaurácie

4.12.2020 - Taliansko zakazuje cestovanie medzi regiónmi počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia. Zákaz, ktorý je súčasťou prísnejších protipandemických opatrení, platí od 21. decembra do 6. januára. Zároveň 25. a 26. decembra a 1. januára nebudú môcť Taliani opúšťať mestá, kde žijú.







Cestovný zákaz má však aj výnimky, a to v prípade práce, zdravotných dôvodov a mimoriadnych situácií, informuje spravodajský portál BBC.V Taliansku tiež bude platiť zákaz vychádzania od 22:00 do 5:00. Reštaurácie budú môcť byť v niektorých regiónoch otvorené do 18:00, v ďalších častiach krajiny si zase zákazníci budú môcť brať jedlo len so sebou.Lyžiarske svahy musia zostať zatvorené do 7. januára.

Regionálne úrady kritizujú vládu

Premiér Giuseppe Conte na tlačovej konferencii upozornil, že nemôžu prestať byť ostražití. "Musíme eliminovať riziko tretej vlny, ktorá by mohla prísť v januári a byť nemenej vážna ako prvá a druhá," dodal.Nové opatrenia sa však stretli s kritikou regionálnych úradov, podľa ktorých ich centrálna vláda s nimi nekonzultovala.Opatrenia ohlásilo Taliansko v čase, keď zaznamenalo najvyšší denný počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie - 993. Celkovo už v krajine v dôsledku nákazy koronavírusom zomrelo viac ako 58-tisíc ľudí.