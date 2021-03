Taliansko zavádza povinnú karanténu pre cestujúcich z krajín Únie, Španielsko sa zas otvára pre Britov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska vláda zavedie povinnú päťdňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín Európskej únie (EÚ). Predtým sa museli po príchode do Talianska izolovať iba ľudia, ktorí pricestovali zo štátov mimo EÚ. Informoval o tom spravodajský portál BBC.K sprísneniu podmienok pristúpili aj v Nemecku. Minister vnútra Horst Seehofer v utorok oznámil, že krajina zvýši kontroly na svojich pozemných hraniciach. Od nedele platí, že cestujúci prichádzajúci do Nemecka z Francúzska musia mať negatívny test a pobudnúť v karanténe 10 dní.Negatívny test od všetkých, ktorí prichádzajú z Francúzska po zemi, požaduje aj Španielsko. Madrid však počnúc utorkom umožnil vstup do Španielska cestujúcim z Veľkej Británie.