Taliansko zažilo najväčšiu raziu voči nigérijskej mafii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. decembra (TASR) - Tridsaťdva ľudí zatkla talianska polícia pri dosiaľ najväčšej razii voči konkurenčným klanom nigérijskej mafie v Taliansku. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie polície o tom v informovala agentúra DPA.Podozriví mali pôsobiť v prístavnom meste Bari ležiacom v Apúlii na juhu Talianska. Zadržali ich však na rôznych miestach v Taliansku, a niektorých dokonca aj v Nemecku, Francúzsku, Holandsku a na Malte, kam ušli. Zadržané osoby patria k dvom neslávne známym nigérijským zločineckým skupinám, ktoré v Bari súperia.Zadržaní čelia obvineniam z podnecovania nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi, otroctva, vydierania, napadnutia, znásilnenia či vykorisťovania prostitútok a pouličných žobrákov. Polícia uviedla, že oba gangy súperili v Bari o kontrolu nad zločineckými aktivitami v miestnom internačnom centre pre migrantov.Polícia začala s vyšetrovaním v roku 2016 po tom, ako ju dvaja Nigérijčania zadržiavaní v zmienenom centre upozornili na aktivity gangov, ktoré mali vyústiť až do potýčok so smrteľnými následkami.Nigérijská mafia rozširuje v ostatnom čase svoje pôsobenie v Taliansku. Jej aktivity sú tam často spájané práve s obchodovaním s ľuďmi či nútenou prostitúciou nigérijských migrantiek, uviedla polícia. Ako dôkaz tohto fenoménu polícia upozornila na nárast remitencií zasielaných z Talianska do Nigérie pochádzajúci pravdepodobne z kriminálnej činnosti. V roku 2018 bolo takto z Talianska do Nigérie poslaných okolo 75 miliónov eur, čo je približne dvojnásobok oproti roku 2016.DPA pripomenula, že ešte v pondelok zadržala talianska polícia pri inej razii v regióne Abruzzy deväť Nigérijčanov podozrivých zo zločinov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi i nútenou prostitúciou.