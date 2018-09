Taliansky minister hospodárstva chce deficit v roku 2019 pod 2 % HDP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. septembra (TASR) - Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria sa snaží o to, aby rozpočtový schodok zostal pod 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).Tria tlačí na koaličné strany, aby na budúci rok naplánovali schodok opäť pod dvoma percentami výkonu ekonomiky, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou. Lídri koaličných strán doteraz signalizovali, že zvýšia deficit.Vicepremiér, minister vnútra a šéf Ligy severu Matteo Salvini v pondelok vyhlásil, že budúcoročný schodok by mohol dosiahnuť až 2,9 % HDP. Zostal by tak minimálne pod 3-percentným stropom stanoveným Európskou úniou (EÚ).povedal minulý týždeň komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici.Predchádzajúca vláda si dala za cieľ v roku 2018 deficit vo výške 1,6 % HDP a v roku 2019 na úrovni 0,8 % HDP. Tria v auguste uviedol, že budúcoročný schodok bez zavedenia nových opatrení dosiahne 1,2 % HDP.Agentúra Fitch v piatok (31. 8.) zhoršila výhľad ratingu Talianska na negatívny zo stabilného. Rating dlhodobých záväzkov potvrdila na úrovni BBB. Tria po zhoršení výhľadu prisľúbil, že Rím bude rešpektovať svoje sľuby, ktoré dal Bruselu.