Taliansky minister hospodárstva očakáva spomalenie ekonomiky

Rím 8. augusta (TASR) - Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria očakáva spomalenie hospodárstva aj spomalenie znižovania verejného dlhu a nárast rozpočtového deficitu krajiny v budúcom roku. Opätovne však sľúbil obozretnú fiškálnu politiku.Tria v stredu uviedol, že podľa vládneho odhadu by mala talianska ekonomika v tomto roku vzrásť o 1,2 %. To je slabší výkon ako jej predpokladaná expanzia o 1,5 % v predchádzajúcej prognóze. Minister zároveň revidoval smerom nadol aj odhad hospodárskeho rastu v budúcom roku, a to na 1 až 1,1 % z pôvodných 1,4 %.povedal v rozhovore pre noviny Il Sole 24 Ore. Predchádzajúca talianska vláda si pritom dala za cieľ dosiahnuť v roku 2019 deficit 0,8 % HDP.Tria dodal, že jasnejší odhad deficitu bude k dispozícii v septembri. Bude závisieť od nákladov na splácanie dlhu a od výšky príjmov alebo zníženia výdavkov, ktoré vláda použije, aby zabránila zvýšeniu daní z predaja.Zhoršujúce sa ekonomické prognózy by mohli priniesťnovej protisystémovej vlády v Taliansku a Európskej komisie, ktorá monitoruje rozpočty krajín Európskej únie (EÚ).Ale Tria, akademik, ktorý je považovaný za umiernenejšieho politika ako väčšina jeho partnerov vo vláde, uviedol, že všetky reformné opatrenia obsiahnuté v plánoch exekutívy súso záväzkami Talianska v oblasti verejných financií.Pripustil, že slabší hospodársky rast by mohol spomaliť pokles dlhu krajiny, ktorý je druhý najvyšší v EÚ po Grécku, ale dodal, že nová vláda chce dodržať záväzky Talianska a dlh znížiť.